V Guineji vypukla epidemie eboly! Zemřeli už nejméně tři lidé

Je to poprvé za posledních pět let, co úřady v západní Africe evidují ebolu od epidemie z let 2013 až 2016. "Ve městě Gouéké onemocněla koncem ledna roku 2021 zdravotní sestra. Ta následně zemřela a byla pohřbena 1. února,“ informoval šéf národní zdravotní agentury Sakoba Keita.



Poté se příznaky eboly jako je průjem, zvracení nebo krvácení objevily u dalších sedmi lidí, kteří se obřadu zúčastnili. "Tři z nich zemřeli, další čtyři lidé byli hospitalizováni ve městě Nzérékoré,“ uvádí AP News.



"Mohu potvrdit, že se jedná o ebolu. Dokazují to výsledky,“ informoval tamní ministr zdravotnictví Remy Lamah. Ebola se potvrdila také ve východní části Demokratické republiky Kongo, kde na začátku února zemřela žena.



Světová zdravotnická organizace (WHO) má z každé nové epidemie eboly velký strach. Jeden z představitelů už informoval, že organizace je připravena zasáhnout. "Rychle nasadíme potřebné prostředky, abychom podpořili Guineu, která má s ebolou ohromnou zkušenost,“ oznámil na schůzi představitelů zdravotnických úřadů Alfred George Ki-Zerbo.



Na ebolu umírá v průměru až polovina nakažených, navíc má nemoc velmi těžký průběh. Nemocné trápí vysoké horečky, bolesti svalů, zvracení, průjmy nebo dokonce selhávání jater i ledvin. Navíc se nemoc šíří přímým kontaktem s krví nebo jinými tělesnými tekutinami.



Nejhorší byla dosud epidemie eboly, která začala v prosinci roku 2013 právě v Guineji. Virus se následně odtud rozšířil do sousední Libérie a Sierry Leone. Nakonec se ebola dostala také do Španělska nebo Spojených států amerických.

Podezření na ebolu měla také Češka po návratu z exotické země. Více se dozvíte v následující reportáži: