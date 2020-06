V hnutí ANO to vře. Místopředseda Faltýnek možná Babišovi ukáže záda

"Mluvil se mnou o tom v tom smyslu, že příští rok, až budeme mít volební sněm, tak asi nebude usilovat o tu funkci," prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO). Možné napojení na pochybné kauzy a lidi nakonec znamenalo konec původní brněnské organizace.

Předsednictvo hnutí ANO ji zrušilo poté, co loni v policejní síti kvůli podezření z korupce uvízl bývalý místostarosta městské části Brno-střed a člen hnutí Jiří Švachula. Jaroslav Faltýnek cítí za brněnskou buňku odpovědnost, protože ji spoluzakládal. Svůj možný konec ve vedení strany ale sám zatím komentovat nechce.

"Je to předčasné, zvažuji spoustu věcí. S ohledem na rodinu, zdraví a další věci. Sněm máme na jaře, to je spousta času," vyjádřil se Faltýnek. Kdo by ho ale nahradil, v tuto chvíli jasné není. Výraznější tváře až na Richarda Brabce v hnutí ANO totiž nejsou.

"Není vůbec vyloučeno, že by to byl Richard Brabec z prostého důvodu. Je blízký spolupracovník, loajální, společnost ho vnímá neutrálně, mírně pozitivně. Je možné, že to bude jeden z kandidátů. Nebo například dojde k posunu a Alena Schillerová vstoupí do hnutí ANO," říká politolog Jan Kubáček. "Věřte, nevěřte, ale vůbec jsem o tom nepřemýšlel," vyjádřil se ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Novým šéfem jihomoravského ANO má být Lubomír Wenzl, který by měl nahradit poslankyni Taťánu Malou. Krajská organizace pak bude znovu skládat nedávno zrušenou brněnskou buňku. Ve čtvrtek vedení ANO schválilo i některé kandidátky do krajských voleb. Středočeskou opět povede hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

"Rozhodují krajské organizace a to je ten problém, který jsem kritizoval. Já jako předseda do toho nemluvím. Nevidím do toho a někdy z toho vypadnou věci, které nám moc nepomáhají," řekl Babiš.

"Jak dlouhodobě v politice Jermanová Pokorná funguje, tak si vytvořila mašinérii moci a funguje si ve středních Čechách stejně jako Babiš v rámci republiky. V podstatě nikdo s ní nic nezmůže, zatím vždy vše přežila, sází na svou hroší kůži," okomentoval kandidaturu středočeské hejtmanky Kubáček.

Nad její kandidaturou visely otazníky. Premiér Babiš ji kritizoval například kvůli tomu, že její manžel se vozil jejím služebním autem nebo kvůli trestnímu oznámení na záchranářku, která si stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek v době vypuknutí pandemie.