V Humpolci vyrostl automat na básničky! Stačí jen zatočit klikou

Ocelová roura vyrostla ze země a veršuje. Humpolecký poeziomat má vrátit život do centra města. Stačí jen zatočit klikou a pak na vás poeziomat spustí s nějakou básničkou.

Unikátní zařízení stálo město 200 tisíc korun. Uvnitř je strojek, který se dá do pohybu, když devětkrát otočíte klikou. Každý má pak na výběr ze zhruba 20 druhů veršů, všechny jsou přitom nějakým způsobem spjaté s Humpolcem.

"Cílem bylo oživit veřejný prostor něčím zajímavým, co by povzneslo ducha," sdělil Karel Kratochvíl (ODS), starosta Humpolce. Veřejný prostor je náměstí a rynek, kde se lidé hádali. Teď jsme zavření v tom, že se díváme do svých mobilů a těmi místy jen procházíme," popsal Ondřej Kobza, duchovní otec poeziomatu.

Podobné poeziomaty mají už i v New Yorku, Manile nebo Berlíně a další budou brzy přibývat i u nás. Třeba v Českých Budějovicích. V anketě se paní z Humpolce svěřila, že se jí tento nápad moc líbí. "Je to skvělé, už se těším, až tady budu sedět a poslouchat v létě se zmrzlinou," popisuje žena zasněně. "Až mi bude smutno, tak si zatočím," říká další kolemjdoucí.