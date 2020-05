V květnu by volby vyhrálo hnutí ANO! Podle průzkumu posílili Piráti i ODS

Volební preference hnutí ANO se od března výrazně neproměnily. Hnutí má s 29,6 % pořád nejvyšší podporu mezi lidmi. Druhé místo patří občanským demokratům, Piráti jsou třetí. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu společnosti SANEP.

Přestože se hnutí ANO těší stále nejsilnější podpoře, svůj náskok zvýšilo od března pouze nepatrně. Posílila také druhá nejsilnější strana, opoziční ODS, která si polepšila o 2,2 %. Podle průzkumu však oněch celkových 13,4 % netvoří "skalní voliči.“ Ti se totiž stále častěji poohlížení po jiné alternativní volbě.



Na třetím místě by se umístili Piráti se 11,2 % hlasů. Strana si během koronavirové krize polepšila o pouhých 0,6 %. Čtvrtí by byli sociální demokraté, které by v květnu volilo 7 % respondentů. Kromě toho se zvýšil také volební potenciál u této strany o 4,5 % na současných 12,1 %.



Průzkum ukázal, že předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi se jako jedinému z politických stran a hnutí podařilo během krize oslovit výraznou část populace.



Stranu přímé demokracie (SPD) by v současnosti volilo 6,7 % dotázaných. Jedná se o jedinou stranu, která od března zaznamenala pokles o 1,2 %.



KSČM a Trikolóra se pohybují těsně nad hranicí 5 %. Do Sněmovny by se také dostala TOP 09, kterou by volilo 5 % lidí.



V květnu by se do Poslanecké sněmovny nedostaly strana Zelených, Starostové a nezávislí (STAN) a KDU-ČSL.

Volební preference v květnu 2020: