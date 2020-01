V Polsku chtějí plošně zakázat sledování porna. Málem padla vláda

Polský ministr pro digitalizaci Marek Zagórski se rozhodl vyhlásit boj internetovému pornu. Přišel s návrhem, jak omezit přístup lidí mladších 18 let k pornografickým materiálům. Nově by v Polsku mohli svá oblíbená pornovidea sledovat jen ti uživatelé, kteří se při vstupu na stránky prokážou speciálním kódem přiděleným přímo od státu. Narazil na okamžitý protest internetových uživatelů, kteří volali po svržení vlády.

Zagórského nápad na zavedení vládních kódů, které by dospělým fanouškům porna umožnily vstoupit na kýžené stránky, lidé vnímají jako narušení osobní svobody. "Jasně, braňme lidem ve všem. Ať stát ovládá všechny sféry života," rozčiluje se jeden z uživatelů twitteru.

Zagórski si podle svých slov představuje, že přístup k pornografickému obsahu bude zprostředkován svolením vlády. Ačkoli podle polských médií je žádoucí, aby se k pornu pokud možno nedostaly děti, ministrovo řešení se s pochopením nesetkalo.

Zdá se totiž, že s internetem přichází do styku méně, než by jako ministr pro digitalizaci měl, a nezná způsoby, kterými lze "cenzuru" obcházet, například pomocí virtuální soukromé sítě (VPN), jejichž pomocí lze změnit polohu IP adresy.

"Naštěstí pokud víte, co je VPN, budete si moci libovolně sledovat pornofilmy i jako nezletilí," píše na twitteru uživatel Mikołaj.

Ostatní fanoušci internetových pornoserverů mu přikyvují: "Porno je svoboda projevu," tvrdí přispěvatel Karol. "To se nesmí stát! Pobouřených je nás víc a společně svrhneme tuto vládu!" vyzývá další.

Przecie porno to wolno sowa! — Karol Gotfryd (@GotfrydKarol) January 15, 2020

Ministr Zagórski tvrdí, že lze podobný dohled provádět například na úrovni prohlížečů, aby už v základu blokovaly přístup k některým obsahům. Tento blok by mohl zrušit právě speciální klíč. "Hledáme takové řešení, aby bylo účinné. Není to úplně nemožné," tvrdí polský ministr pro digitalizaci.

Zároveň ale uznává, že zatím neexistuje země, které by se podobnou cenzuru podařilo dotáhnout do konce. Snažila se o to například Velká Británie.

Podle údajů polského Integrovaného preventivního ústavu téměř 60 % dětí ve věku 14 až 16 let sleduje porno. Chlapci přitom asi o 20 % častěji než dívky.

Problém v zavedení cenzury pornografického obsahu představuje hlavně to, jak to udělat, aniž by došlo k narušení osobního a obchodního soukromí. Zagórski přišel s nápadem použít jako přístupové heslo občanský průkaz, což s sebou ovšem nese riziko možného úniku dat.