Poplach v tunelu Blanka: Policejní auto v plamenech, tři lidé zranění

K havárii došlo poblíž výjezdu na Trojský most, zranili se dva muži a jedna žena. Záchranáři je transportovali do pražské Ústřední vojenské nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a FN Motol.

"Zraněné osoby byly ve věku okolo 30 let. Řidič byl převezen do ÚVN s úrazem hlavy a zlomeninou zápěstí, žena s úrazem hlavy a hrudníku do FNKV a další muž s úrazem hlavy do FNM. Všichni měli středně závažná poranění," informovali na twitteru pražští záchranáři.

Nae ZOS na msto vyslalo celkem 2x RZP, RV a inspektora. Peovali jsme o 3 zrann osoby ve vku okolo 30ti let. idi byl pevezen do VN s razem hlavy a zlomeninou zpst, ena s razem hlavy a hrudnku do FNKV a dal mu s razem hlavy do FNM, vichni stedn zvan por. https://t.co/EAZMtmBSLf pic.twitter.com/HSZVHzj4vD — ZZS HMP (@zzshmp) December 20, 2020

Podle vyjádření mluvčího hasičů Martina Kavky pro TN.cz se podařilo policejní vůz rychle uhasit. Na místě poté probíhalo dohašování dohašování. Hasiči při zásahu použili jeden vodní proud a dýchací techniku.

"Na místě byly dvě hasičské jednotky, momentálně tam zůstává jedna. Probíhá ochlazování auta a dohlížíme na odvětrávání tunelu. Na místě je také vyšetřovatel, příčinu požáru zjišťujeme," popsal krátce po desáté hodině dopoledne Kavka.

Policejní mluvčí Violeta Siřišťová potvrdila, že auto, které během jízdy vzplálo, patřilo policii. Tři muži zákona se při požáru zranili. Podle informací hasičů požár auto zcela zničil.

"Na místě jsme zasahovali ve složení dvou záchranářských posádek, lékaře a inspektora. Zranění byli podle informací z místa při vědomí," řekla TN.cz mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

Co přesně k nehodě vedlo, není jasné. Podle policistů šlo o havárii, jiné auto požár nepoškodil. Jednou z možností je technická závada, více ale ukáže až vyšetřování.