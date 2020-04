Jak dlouho budou uzavřené hranice? Měsíce, roky? Politici se neshodnou

Ještě v první polovině března se Češi pravidelně střídali na svazích zahraničních zimních středisek, další se pak na blížící jaro aklimatizovali v teplejších letoviscích. S přibývajícími případy nákazy koronavirem se ale situace prakticky ze dne na den zcela změnila.

První zákaz cestování přes hranice vstoupil v platnost 14. března, kdy se ještě týkal jen rizikových zemí, o dva dny později se restrikce rozšířily na všechny státy. Nyní se zdá, že se zákeřný virus daří konečně dostat pod kontrolu, po měsící izolace se brány republiky částěčně otevřou - třeba kvůli služební cestě či neodkladné návštěvě příbuzných v cizině. V otázce dalšího otevírání hranic však nadále panují výrazné rozpory.

"Dovolená letos bude nejspíš v ČR," zchladil na konci minulého měsíce prázdninové plány náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula s tím, že cestování do zahraničí může být omezené dokonce i v příštím roce či dvou. Oporu ale tehdy jeho slova nenašly u premiéra Andreje Babiše, podle kterého Prymula jen zbytečně děsil lidi.

Bývalý šéf krizového štábu pak navíc razantně otočil v názorech na zavedená opatření, místo jejich přísného dodržování začal tlačit na postupné rozvolnění restrikcí a pomalé promoření obyvatelstva. V takovém režimu by se pak alespoň částečně cestovat mohlo, uvedl Prymula.

Dostupných míst ale podle něj moc nebude. "Myslím, že otevřít hranice není problém ve smyslu toho, že lidé budou moci odletět, problém je v tom, že technicky to nebude jednoduché, protože linek létá minimum a je otázkou, kam létají,” vysvětlil Prymula.

Postupné promoření podporuje také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, k prostupnosti hranic však přistupuje opatrněji než Prymula. "Pokud jde o hranice, tak to určitě není věc následujících týdnů, možná ani nejbližších měsíců," řekl Vojtěch. Do jednotlivých zemí by pak vláda mohla cestu povolit podle toho, jaká v nich bude situace kolem šíření koronaviru.

Jeho názor se dočkal kritiky od bývalého místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky, kterému izolace země není pochuti. "Řekněte jasně, jaké jsou podmínky a parametry, vnitřní i vnější, pro otevření hranic," napsal na svém Twitteru.

Ještě skeptičtěji než Adam Vojtěch pohlíží na možnost cestování prezident Miloš Zeman. "Kdyby se hranice otevřely, tak to znamená výbuch epidemie nesrovnatelně větší, než když jsou uzavřené," nastínil Zeman svůj názor minulý týden. Zkritizoval také šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, která uzavírání hranic odmítala.

Jak vidíte otevření hranic vy?