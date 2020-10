Vakcín proti chřipce je nedostatek, smůlu mají i senioři nad 65 let

Praktičtí lékaři si stěžují na nedostatek očkovacích látek. Zájem o očkování proti chřipce ve srovnání s předchozími lety stoupl až dvojnásobně. Lékaři už teď vědí, že na některé zájemce se nedostane. Včetně těch z rizikových skupin, do nichž patří lidé nad 65 let.

Současnou situaci s vakcínami proti chřipce přirovnává Margita Váchová, lékařka z Prahy, k frontám na banány, mandarinky nebo pomeranče za normalizace. Objednala si 60 vakcín, jejich dodání je ale zatím v nedohlednu.

"Před týdnem jsme komunikovali s firmou Avinier, bylo nám řečeno, že nic nedostaneme, že je tam posledních 18 vakcín. Ber, nebo neber," popsala doktorka Váchova.

Někteří praktici objednávají vakcíny rok dopředu a jak se zdá, udělali dobře. "My ty, co jsme měli předobjednané z minulého roku, jsme už dostali a už jsme je vyočkovali. Nemáme žádné. Teď čekáme na ty, co jsme doobjednali. Ty bohužel zatím nemáme," řekl praktický lékař Cyril Mucha.

Řadu praktiků tak letos čeká volba, komu vakcínu aplikovat a komu ne. "Budou očkovaní jenom ti, kteří jsou po kardiochirugických operacích. Bohužel na nikoho jiného nevyjde," dodala Váchová.

Praktičtí lékaři objednávají vakcíny podle statistik z předchozích let, málokterý lékař si tak troufne objednat větší množství.

Nepoužité vakcíny se totiž musejí zlikvidovat. Loni takto skončilo přibližně 40 tisíc dávek a peníze praktikům nikdo nevrátí. Sdružení praktických lékařů tak přišlo s návrhem, jak si vzájemně vypomoci. Ti, kteří budou mít vakcíny navíc, by je nabídli svým kolegům.