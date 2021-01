Vakcína v Izraeli funguje! V nemocnicích ubylo 60 % seniorů

Izrael je lídrem v očkování proti nemoci covid-19 a ostatní země tak díky němu můžou pozorovat, jak vakcína v populaci funguje. Izrael už totiž hlásí první významné úspěchy. Tři týdny od začátku očkování klesla v rizikové skupině osob nad 60 let hospitalizace o 60 procent.

V Izraeli už zdravotníci naočkovali vakcínou od firem Pfizer a BioNTech přes 2,5 milionu lidí a z toho 1,1 milionu lidí dostalo i druhou dávku.

Deník The Times of Israel uvedl, že už po 18 dnech od podání první dávky se projevil pokles lidí v nemocnicích. 23. den, tedy druhý den po podání druhé dávky, klesl počet hospitalizovaných osob starších 60 let dokonce o 60 procent. Data vychází z pozorování více než 50 tisíc lidí.

Země ale situaci nepodceňuje a navzdory dobrým zprávám zavádí další přísná opatření. Izrael se obává hlavně nových mutací ze zahraničí.

Na týden proto téměř kompletně uzavřel letiště. "Jsme napřed před celým světem. Žádný stát neudělal to, na co se chystáme my - hermeticky uzavíráme zemi," řekl premiér Benjamin Netanjahu.

Jak očkují ostatní země v porovnání s Českou republikou se podívejte v reportáži TV Nova: