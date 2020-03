Ve školce je riziko nakažení vyšší, tvdí učitelky. Uzavřete je, naléhají na vládu

Od středy jsou v rámci mimořádného opatření uzavřeny všechny základní, střední, základní umělecké a vyšší odborné školy. Předškolního vzdělávání se rozhodnutí Bezpečnostní rady státu netýká. S tím však důrazně nesouhlasí mnozí rodiče, učitelé i vedení Pedagogické komory.

"Hromadné vzdělávání neprobíhá pouze na základních, středních a vysokých školách, ale rovněž ve školách mateřských,“ upozorňuje prezident Pedagogické komory Radek Sárközi. Odmítá argument, že ve školkách jsou menší kolektivy dětí, a tudíž je tam riziko šíření nižší.

"Ve třídě mateřské školy může být až 28 dětí, což není zásadní rozdíl oproti maximálnímu počtu 34 žáků ve třídách základních a středních škol. V mateřských školách činí průměrný počet 22 dětí na třídu. Řadu mateřských škol navštěvuje přes 100 dětí, jsou tudíž větší, než málotřídní základní školy, kterých je více než tisíc," uvedla Pedagogická komora.

Učitelka z mateřské školky v Praze 5 Lucie Horová se proto rozhodla napsat vládě otevřený dopis. "Riziko šíření nákazy je v mateřských školách pravděpodobnější, protože se děti hygienickým návykům teprve začínají učit. Zatímco žáci dojdou do základní školy sami, děti musí do školky každý den doprovázet dospělí, čímž se nebezpečí šíření viru dále zvyšuje," tvrdí Horová.

"Ministerstvo školství v čele s panem ministrem sdělilo, že rozhodnutí o uzavírání mateřských škol mají v kompetenci zřizovatelé, ale není to trochu alibistický krok? Například náš zřizovatel se obává hromadných stížností rodičů. Asi jsou to zájmy přednější, než zdraví našich občanů," píše v otevřeném dopise Horová.

"Nemluvím ani o tom, že mnoho učitelek v mateřských školách je nuceno být s vlastními dětmi školního věku doma, tudíž se mateřské školy potýkají s nedostatečným počtem pedagogického personálu," dodává učitelka. Pod otevřený dopis se podepsalo ke čtvrteční 11. hodině dopoledne už více než dva tisíce lidí. Většinu z nich tvoří učitelky a ředitelky mateřských škol, značné zastoupení mají ale i rodiče.

Přestože výuka v mateřských školách nemusí být zrušena, někteří zřizovatelé po tomto kroku z preventivních důvodů přece jenom sáhli. Rozhodlo se pro to například vedení Městské části Praha 6. "Od pátku 13. března doporučíme ředitelkám zavřít všechny školky v Praze 6, jejichž jsme zřizovatelem," uvedla radní pro školství Prahy 6 Marie Kubíková (ODS).

"Dobře jsme toto rozhodnutí zvážili s ohledem na vývoj postupující epidemie a také s vědomím toho, že právě naše městská část fakticky eviduje značnou část nakažených obyvatel z celkového počtu potvrzených případů v ČR," vysvětluje Kubíková.

Školky se uzavírají také například v Českém Krumlově nebo v Bavorově na Prachaticku. Výuka bude zrušena i ve všech školkách, které zřizuje Nový Jičín.

Plošné zavření mateřských školek by mohlo mít podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly fatální následky pro jiná odvětví - například pro zdravotnictví. Už nyní mají kvůli zrušení výuky na základních školách nemocnice nedostatek personálu, protože zdravotní sestry zůstávají doma s dětmi. Pokud vláda zruší i předškolní výuku, mohlo by to znamenat uzavření některých nemocnic.

