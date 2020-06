Vědci sledují planetu Beta pictoris B. Odhaluje tajemství vesmíru

Evropským vědcům se podařilo učinit významný objev, který by mohl objasnit, jak vznikají planetární soustavy. Nová data jim poskytlo pozorování planety, která je 63 milionů světelných let od Země.

Vědci ukázali, jak by podle nich mohla vypadat planeta Beta pictoris B, která obíhá kolem mladé hvězdy desítky milionů světelných let daleko.

"Je 11krát větší než Jupiter. Je to zajisté plynný obr. Obíhá svou hvězdu přibližně ve stejné vzdálenosti jako Saturn v naší sluneční soustavě. Celý systém je velmi mladý, asi 20 milionů let," popsal astrofyzik Stefan Kraus. Stáří naší sluneční soustavy se pro srovnání odhaduje na více než 4 a půl miliardy let.



Pomocí teleskopu VLTI v Chile změřili pozici oběžné dráhy planety vůči hvězdě, kolem které obíhá. Něco takového provedli vůbec poprvé. Pomůže jim to porozumět, jak planety vznikají. Především ty, které jsou blízko své hvězdě. Vědci jim říkají horké Jupitery.



"Je pravděpodobné, že v podobných systémech jsou planety, které na sebe dynamicky reagují, navzájem se vytlačují a pak migrují dovnitř. Do polohy, kde se nachází tyto horké Jupitery," vysvětlil Kraus.



Stejný teleskop vědci využívají pro pátrání po planetách podobných Zemi mimo naši Sluneční soustavu. Nedávné propočty expertů z Univerzity v Nottinghamu ukázaly, že by v naší galaxii mohlo být nejméně 36 mimozemských civilizací. Průměrná vzdálenost k těmto světům je 17 tisíc světelných let, takže tvrzení zatím nelze prověřit.