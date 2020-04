Vědci objevili nové nosiče Covid-19. Virus se může šířit až do 4 metrů

Nový typ koronaviru se podle vědců může přenášet na vzdálenost až čtyř metrů. Vyplývá to z nové studie, kterou vydalo americké Centrum pro kontrolu a prevenci onemocnění (CDC). Mimo jiné se virus může přenášet také na podrážkách bot.

"Podle studie, kterou experti prováděli od 19. února do 2. března 2020, virus nalezli také na podlaze JIP v nemocnici ve Wu-chanu v Číně a na botách zdravotnického personálu,“ píše portál Fox News.



Podrážky bot by proto mohly fungovat jako nosiče nákazy. Výzkumníci navíc části viru objevili také na počítačových myších, odpadkových koších nebo na zábradlí u lůžek.



Imunolog Anthony Fauci zároveň vyvrátil teze o tom, že aerosoly viru se mohou šířit na vzdálenost až osmi metrů. "Mohlo by to být velmi zavádějící. Vztahuje se to však pouze na lidi s extrémně silným kýcháním,“ citoval lékaře Fox News.



V úterý dopoledne úřady celosvětově evidovaly přes 1,9 milionů pacientů nakažených novým typem koronaviru. Zemřelo více než 120 tisíc infikovaných, přes 453 tisíc lidí se z Covid-19 vyléčilo.

