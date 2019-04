Vědci vyvinuli umělý orgán. Má pomoci lidem s AIDS a leukémií

Miniaturní umělý brzlík už vědci úspěšně aplikovali laboratorním potkanům. "Je schopný pacientům, kteří mají porušenou imunitu, ji opět nastartovat," popsal spoluautor výzkumu Jakub Erben.

Brzlík produkuje druh bílých krvinek, které ničí buňky napadené viry, parazity a nádorové buňky. S brzlíkem se rodíme a kolem puberty zaniká. A vědci ho nyní dokáží laboratorně vypěstovat.

"Vyrobíme nosič. Ten dále funkcionalizujeme růstovými faktory. Takto od nás odejde do New Yorku a je osazen kmenovými buňkami," vysvětluje Erben. Potkani, kteří byli pro výzkum ozářeni a měli zničenou kostní dřeň, po zavedení umělého orgánu velikosti tablety přežili.

"Výsledky jsou přesvědčivé. Nejdelší testy byly zatím 90denní, kdy byl organoid funkční. Předpokládá se, pro lidský organismus bude mít průměr zhruba 100 milimetrů," dodal výzkumník.

Vkládat se bude umělý orgán pod kůži do stehna. Výzkum na lidech vědci připravují. Pokud všechno dobře půjde, do deseti let budou mít pacienti s AIDS či leukemií daleko větší šanci na uzdravení. Jakub Erben před pár dny získal v Paříži světové ocenění za přínos v lékařství.