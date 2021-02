Vědci zkouší smíchat vakcíny proti covidu. Spolu by mohly být silnější

Nedostatek vakcín řeší kromě Česka i zbytek Evropy. Vědci se proto pokoušejí zjistit, jestli by fungovalo použití očkovací látky od dvou výrobců. Dokonce není vyloučeno, že by jejich kombinace mohla vytvořit ještě silnější protilátky. Výzkum, do kterého vkládají velké naděje, začal ve čtvrtek na britské Oxfordské univerzitě.