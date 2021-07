Věděl, že zemře. Omylem si vzal víc prášků, řekl syn Františka Nedvěda

Legendární hudebník a písničkář František Nedvěd (†73) v neděli večer zemřel. V rozhovoru pro TN LIVE jeho nejbližší zavzpomínali na to, jaký byl manžel, otec a dědeček. Popsali také jeho poslední dny. Konec byl prý nečekaně rychlý, ale hudebník se netrápil.

Smrt Františka Nedvěda přišla rychle. Ještě v pátek hrál v Olomouci a v neděli zemřel. Podle jeho rodiny se mu tak podařilo až do poslední chvíle žít život, jaký chtěl. "Jsme hrozně rádi, že se netrápil. Žil opravdu naplno. Tak jak chtěl. Chtěl být na pódiu do poslední chvíle," popsal jeho syn Vojtěch.



V pátek před cestou do Olomouce měl prý bolesti. "Po dohodě s lékařkou si vzal nějaké opiáty. Ale špatně to pochopil a vzal si prášek navíc, takže to přehnal. Bylo vidět, že je malátný. Když jsme jeli domů, tak ho pobolívala záda," řekl Vojtěch.

Druhý den ráno ale naopak vypadal skvěle. Odpoledne už si ovšem lehl a pomalu přestal přijímat jídlo, pití i léky. Proto ho převezli do nemocnice, kde měl stejně v pondělí nastoupit na chemoterapii. Ještě v neděli večer ale zemřel.



Rychlost konce celou rodinu překvapila. Sám František Nedvěd o blížícím se konci ale prý věděl. "Řekl nám, že má jít 19. července na očkování a že se toho nedočká. Věděl to," řekl druhý hudebníkův syn František.



V rozhovoru pro TN LIVE synové, manželka Marie a snacha Kateřina zavzpomínali také na to, jaký byl František Nedvěd manžel, otec a dědeček. Podle syna Františka byl taková kvočna a nejšťastnější byl v obklopení rodiny. S vnučkami se prý učil i cizí jazyky. "Byl strašně trpělivý a pro rodinu," řekl syn Vojta.