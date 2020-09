Většina ředitelů Prymulu nevyslyšela. Ve školách se normálně učilo

Například na Pardubicku naprostá většina škol zůstala otevřená. Rodiče takové rozhodnutí většinou vítali, ne všichni by totiž s dětmi mohli zůstat doma.



"Já mám syna v první třídě a s těma prvňáčkama je to trošku složitější. Myslím si, že ta škola je pro ně důležitá. Rodiče jim doma nedají to, co oni potřebují,“ tvrdí jeden z dotázaných rodičů.



Ředitelské volno vyhlásila z okresních měst naopak Jihlava. Do školy tam nemuselo přibližně 5500 žáků. Ve zbytku republiky pak šlo jen o výjimky, k volnu se připojily například jen některé školy na Olomoucku, ve Štětí na Litoměřicku nebo Náchodě na Královéhradecku. Samotné krajské město ale nechalo školy otevřené.



Přesné počty uzavřených škol zatím nejsou známé, odhaduje se, že jich páteční výuku zrušilo přibližně 10 %.

Škola na Liberecku využila volno k desinfekci tříd. Více informací v reportáži: