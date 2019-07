Víc peněz rodičům, vyšší daně na alkohol. Poslanci mají napilno

Poslanci v prvním čtení projednají vládní návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc - na 300 tisíc korun. Podle předlohy by ho měli od ledna dostávat rodiče novorozenců i dětí do čtyř let - a to nejen nově narozených, ale i ti, kteří kteří budou příspěvek v tu dobu ještě pobírat.



V prvním čtení je také vládní daňový balíček, který od ledna počítá se zvýšením spotřební daně na cigarety, tabák a líh a také daně z některých hazardních her.



Tento týden se poslanci budou zabývat i zákony vrácenými Senátem - například o tom, zda mírnou toleranci alkoholu u vodáků rozšířit i na cyklisty, nebo zda a které obchody mají mít zavřeno o státních svátcích.



Hned na úvod schůze, budou skládat poslanecký slib Ondřej Babka a Petr Bendl, kteří získali mandát po poslankyních Maxové a Vrecionové, které byly zvoleny do europarlamentu. Schůze potrvá do pátku, poté se poslanci rozjedou na prázdniny a na další řádné schůzi se sejdou až v září.