Více peněz, dřív do penze. Na vládu míří velká důchodová reforma!

Ocenění péče za každé vychované dítě, možnost odejít dříve do penze bez sankcí u náročných profesí nebo zkrácení povinné doby pojištění. To vše jsou body důchodové reformy, kterou v pátek odeslalo na vládu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Na vládu míří důchodová reforma. "Je to poprvé, co resort práce a sociálních věcí předložil k projednání komplexní návrh důchodové reformy v paragrafovém znění. Na základních parametrech panuje shoda. Je pět minut po dvanácté a důchodový systém akutně potřebuje přeměnu. Pevně doufám, že náš materiál, který má tak velkou podporu, budeme moci otevřít na půdě Poslanecké sněmovny a společně dotáhneme změny do konce,“ oznámila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Materiál z dílny ministerstva práce a sociálních věcí už minulý rok dostal zelenou jak od národní Komise pro spravedlivé důchody, tak od mezinárodní instituce OECD.

Ministryni vadí zejména to, že ženy mají v průměru o 2 856 Kč nižší důchod než muži. Z velké části právě kvůli péči o děti. Reforma proto zavádí 500 Kč za každé vychované dítě pro hlavního pečujícího (v drtivé většině matky).

A úlev by se měli dočkat i zaměstnanci náročných profesí, podle návrhu budou předčasné odchody do penze bez sankcí. Týká se to svářečů, brusičů nebo třeba všeobecných zdravotních sester.

"Dalších 67 tisíc pracovníků ve 3. a 4. kategorii práce v současnosti nemohou odejít do penze dříve bez trvalého krácení důchodu. A to i přesto, že skoro celý život tvrdě pracovali. Díky reformě se jim za každých odpracovaných 10 let o rok sníží důchodový věk. Dodatečné výdaje bude financovat pojistné zaměstnavatele zvýšené o 5 p. b. za každého zaměstnance v náročné profesi," vysvětlilo ministerstvo.

Reforma dále zaručí všem základní důchod 10 tisíc korun, který doplní tzv. zásluhová část. A zkrátit by se měla i doba pojištění z povinných 35 let na 25 let. Cílem je ulevit třeba těm lidem, kteří dosáhli věku 50 let, dostali výpověď a nemohou najít novou práci. "Pěti až šesti tisícům lidí je ročně zamítnuta žádost o důchod, mimo jiné z důvodu nedodržení podmínky 35 let pojištění," vysvětlilo ministerstvo.

Anketa Líbí se vám návrh důchodové reformy, který míří na vládu? Ano, ve všech bodech 100 8 hlasů Částečně, některé body bych změnil(a) 0 0 hlasů Ne, udělal(a) bych to úplně jinak 0 0 hlasů Hlasovalo 8 lidí.

Dalším důležitým bodem důchodové reformy má být srozumitelnost. "Důchodový systém je složitý a lidé mu nerozumí. Proto se systém zpřehlední, ve výpočtu nebudou hrát již roli složité prvky vyloučených dob a zápočet příjmů různým procentem podle redukčních hranic. Zároveň vznikne přehlednější důchodová kalkulačka pro každého. Ta lidem ukáže, co ještě musí splnit k odchodu do důchodu a s jak vysokým důchodem mohou v budoucnu počítat," vysvětlila Maláčová.

V souvislosti se změnami v důchodovém systému je podle ministerstva potřeba zaměřit se na reformu daní. "Penze nemohou být do budoucna kryty primárně z pojistného, jako je tomu v současné době. V Česku takto financujeme 77 % sociálních výdajů, v EU průměrně jen mírně přes 50 %,“ vysvětlila ministryně. "Spolu s daňovou reformou se musíme vypořádat také s jednou nespravedlností, a tou jsou vysoké daně pro pracující důchodce,“ dodala.

Důchodci mají dostat více, než říká zákon! Podívejte se v reportáži: