VIDEO: Člověku se nechce žít, přežila jen synova urna, popisuje 86letá žena

Se zoufalstvím v očích se paní Kučerová kouká na to, co zbylo z jejího domu a zahrady. Radost jí dělá snad jen to, že urna jejího syna přečkala neštěstí v pořádku. "Akorát synova urna je v pohodě, podívejte se," ukazuje reportérovi Aktu.cz. "Není to ani dva měsíce, co umřel," dodává.

Okna i lustry jsou rozbité a zahrada je plná nepořádku. Tak dopadl dům paní Kučerové. "Ani ne 10 minut a máte po životě. Na stará kolena," nechápe žena.

"Tady jsme měli zídku. Tady jsem měla houpačku, protože jsem stará. Tady jsem měla na prádlo. Všechno je to pryč," ukazuje nešťastná paní Kučerová. "Naštěstí slepice všechny žijí. Ale zahradu jsem měla krásnou, těšila jsem se v neděli, že si udělám cukety a všechno je zničené," dodává.

Dceři zase spadl na dům strom. "Člověku se nechce ani žít, co s tím budete dělat," máchá žena rukou nad katastrofou.

Ve čtvrtek večer jí naštěstí pomohl syn a sousedi, u kterých přespala. Celý dům byl přitom teprve nedávno opraven a není pojištěn. "Tolik peněz to stálo a není to pojištěné. Můj syn to nechtěl dát pojistit, ani ne dva měsíce to je, co umřel. Chtěla jsem to pojistit až přijde druhý syn," zoufá si žena. Právě druhý syn jí teď pomáhá odklízet škody. Je mu ale 55 let a má roztroušenou sklerózu.

Žena doufá, že přijedou na pomoc vojáci. "Protože to není možné, aby to normální člověk, a ještě k tomu starý, zvládl," řekla paní Kučerová.