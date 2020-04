VIDEO: Sexbyznys v Česku jede i v časech korony! "Beru jen známé!"

Celé Česko čeká zavřené doma, až se přežene epidemie Covid-19. Většina lidí nechodí do práce, aby se zamezilo šíření nákazy. Vláda vyzvala občany, aby omezili mezilidský kontakt. Jak tato opatření dodržují pracovnice nejstaršího řemesla? Redakce TN.cz zkusila odpovědět na několik inzerátů na portálu nabízející sexuální služby. Jak to dopadlo, se podívejte v reportáži.

"Dobrý den, mohl bych se stavit na návštěvu za slečnou?“ ptá se reportér TN.cz pracovnice na erotickém privátu po telefonu v domnění, že bude vzhledem k pandemii koronaviru odmítnut. To se ale neděje. "Jasně, kdy můžete přijít?“ ptá se operátorka z „vykřičeného domu“ na druhé straně linky (pokud to je opravdu operátorka…?).

Domlouváme si schůzku a čekáme, co se bude dít. Sexuální služby samozřejmě využívat nechceme, ale zkusíme se kněžky lásky zeptat, jak dodržuje hygienická nařízení a jestli jí přijde v této pandemické době bezpečné (vůči všem) vykonávat toto povolání, kde může často docházet k výměně tělních tekutin.

Ve smluvený čas jsme na místě a čekáme na vpuštění. Už ve výtahu se slečny ve slušivých teplákách reportér ptá, jestli jí připadá bezpečné provozovat řemeslo v časech koronavirové pandemie. "Né, to jen blbec může takhle uvažovat,“ šokuje její odpověď.

Ve druhém hnízdě lásky se reportér dostal (trochu proti své vůli) až do hnízdečka lásky. A opět se nebál podrobit slečnu křížovému výslechu. Na otázku, jestli se nebojí koronaviru, měla jasnou odpověď. "No, tak většinou beru své známé,“ odpověděla reportérovi, kterého viděla poprvé v životě.

Nutno podotknout, že ani jedna ze slečen neměla radost, když reportér vyklidil pole a bylo jasné, že z kšeftu nic nebude. A jestli měly dívky na sobě roušky, na to se podívejte ve videu…

Samozřejmě i prostituce se dotýkají opatření vydaná k omezení šíření koronaviru. Uzavřeny musí být erotické kluby, neboť rozhodně nespadají mezi maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, které mají výjimku (třeba prodej potravin, pohonných hmot či léků). V pohraničí doplácí prostitutky na zavřené hranice a s tím spojený výpadek zahraniční klientely.

Poskytování sexuálních služeb doma výslovně vládní nařízení nezakazuje. Od poloviny března ale Covid-19 patří mezi nakažlivé nemoci, jejichž šíření je trestné, uložit za to lze až 12letý trest odnětí svobody. Pokud by tak prostitutka nakazila klienta, vystavuje se hrozbě trestního stíhání, a samozřejmě i opačně, stíhání hrozí i klientovi, který by nakazil prostitutku.

Při návštěvě privátu ale klient riskuje také pokutu za porušení nařízení o omezení volného pohybu. Uspokojení sexuálních potřeb totiž mezi výjimkami ze zákazu uvedené není. Těžko by zákazník policistům a správním úřadům argumentoval tím, že návštěva privátu je "obstarávání základních životních potřeb" rovná třeba nakupování jídla či léků, či že je návštěva prostitutky "nezbytnou cestou za rodinou nebo osobou blízkou". Na druhou stranu, takové porušení zákazu vycházení se bude úřadům hodně špatně prokazovat.