Virus je v nové a nebezpečné fázi, varuje WHO! Nabírá na obrátkách

Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před přílišnou radostí nad koncem koronavirové pandemie. Ta totiž podle odborníků ještě zdaleka ve svém závěru není, naopak. Počet nakažených stále rychle narůstá například v obou Amerikách.

"Pandemie nabírá na obrátkách. Včera WHO zaznamenala více než 150 tisíc nových případů, což je zatím nejvíc za jediný den," uvedl na páteční tiskové konference, která probíhala přes internet, šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Píše o tom i portál The Daily Telegraph.

Téměř polovina nově nakažených pocházela ze Severní a Jižní Ameriky, velká čísla evidují také úřady v jižní Asii a na Blízkém východě. "Virus se stále rychle šíří, je smrtící a většina lidí je k němu stále náchylná," doplnil Tedros s tím, že nejvíce stále trpí ty nejvíce ohrožené skupiny.

Podle WHO je koronavirus v "nové a nebezpečné fázi". Mnoho lidí už přestává bavit být stále doma, kde se mohou cítit uvěznění. Státy v závislosti na tom chtějí co nejdříve obnovit společenský život i obvyklý běh svých ekonomik. Rychlé uvolnění by ale podle Tedrose bylo chybou.

"Konec karanténních opatření se musí dělat opatrně. Když nevíte, kde virus je, existuje velká šance, že vás překvapí," řekl už na začátku týdne výkonný ředitel WHO Mike Ryan, který také upozornil, že nárůst případů, který teď zažívají některé evropské země, zatím není druhá vlna epidemie.

Koronavirem se po celém světě nakazilo už přes 8,8 milionu lidí. Téměř 470 tisíc nemocných zemřelo, přes 4,7 milionu se vyléčilo. V posledních dnech stoupají počty nových případů především v Brazílii.

