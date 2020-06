Země, které porazily Covid-19, hlásí nově nakažené! Druhá vlna to ještě není

Dvě ženy přiletěly na Nový Zéland z Velké Británie přes Katar a Austrálii, aby se rozloučily s umírajícím rodičem, který měl koronavirus. Z letadla vystoupily 7. června a nastoupily karanténu, kterou mohly ale opustit už po šesti dnech, aby se setkaly s příbuznými a oplakaly svou ztrátu poté, co rodič zemřel.

V pondělí ženy podstoupily testy na onemocnění Covid-19 a o den později se dozvěděly, že mají pozitivní výsledky. Jedna z nich poté podle portálu Daily Mail uvedla, že už dříve měla příznaky, ale nespojila si je s nákazou. Úřady se teď snaží dohledat všechny jejich kontakty a zabránit dalšímu rozšíření nemoci.

Premiérka Jacinda Adernová přitom teprve minulý týden ohlásila, že země porazila koronavirus. Od 22. května nebyl na Novém Zélandu žádný nově nakažený a později už ani žádný aktivní případ. Vláda proto rozvolnila téměř všechna mimořádná opatření, která původně zavedla.

Nárůst nových případů zaznamenala i pevninská Čína. V Pekingu se o víkendu objevilo 100 nakažených, podle úřadů se nemoc rozšířila kvůli dodávce lososů z Evropy. Měli být porcováni na infikovaném prkýnku. Světová zdravotnická organizace (WHO) zatím ale tuto teorii nepotvrdila.

Počty rychle stoupají také v Pákistánu, který uvolnil karanténní nařízení na začátku května. Od té doby v zemi přibylo přes 100 tisíc případů. Nárůst hlásí i americké nemocnice, přesto USA nadále opatření rozvolňují. Experti ale varují před shlukováním - třeba i na mítincích prezidenta Donalda Trumpa.

Podle WHO ale zatím nejde o druhou vlnu koronavirové epidemie, jak některá média informují. I přesto, že to nejhorší už měla většina zemí za sebou, virus v populaci přetrval a teď se znovu rozšířil. Podle výkonného ředitele WHO Mikea Ryana to souvisí s otevíráním hranic a uvolňováním opatření.

"Zaprvé a předně: většina světa se v současnosti stále nachází v první vlně pandemie. Vůbec není překvapivé, že ve státě, který ukončí karanténu, se mohou objevit klastry nemocných. To ale nemusí nutně znamenat druhou vlnu," uvedl Ryan na konferenci WHO k šíření Covidu-19.





