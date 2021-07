Vláda projednává pomoc Moravě, prodloužení stavu nebezpečí i migraci

Vláda se v pondělí od 14 hodin zabývá pomocí oblastem zasaženým tornádem na jižní Moravě. Ministři by měli jednat i o prodloužení stavu nebezpečí. Tisková konference by měla začít v 16 hodin, přímý přenos nabídneme na TN.cz.

O prodloužení stavu nebezpečí požádal vládu jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Důvodem je lepší koordinace odklízecích prací v zasažených oblastech.

Vláda jeho návrh podpořila. "Vláda schválila prodloužení stavu nebezpečí i rozšíření programu Živel pro rozestavěné stavby před kolaudací," uvedl Grolich. Právě to, jestli se pomoci od státu dostane i lidem, kteří své domy při úderu tornáda neměli zkolaudované, bylo velkým tématem. Podle současné legislativy totiž na peníze nárok nemají.

Mluvit se na vládě má také o poslanecké novele, která by měla uzákonit odchod sovětských vojsk z někdejšího Československa jako významný den. Ministři k tomu pravděpodobně zaujmou neutrální stanovisko.

Vláda by měla projednat také materiál ministerstev vnitra a zahraničí. Podle něj by Česko mohlo v případě potřeby pomoci Litvě kvůli přílivu migrantů z Běloruska, a to například finančně nebo vysláním bezpečnostních složek. Návrhem se už minulý týden zabývala bezpečnostní rada státu.

Ministři mají na programu také věcný záměr zákona o vyvlastnění. Ať už ale k němu zaujmou jakýkoliv postoj, poslaneckou sněmovnou do voleb už pravděpodobně projít nestihne.

Tisková konference po jednání by měla začít v 16 hodin