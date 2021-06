Vláda bude řešit platy politiků. Schillerová podpoří jejich zmrazení

Některým resortům a institucím vadí, že návrh zákona, který má zmrazit platy ústavním činitelům, nepočítá jen s platy politiků, ale například i soudců. Podle vlády je nutné vyslat veřejnosti solidární gesto. Návrh Andreje Babiše na pondělním jednání vlády jednoznačně podpoří ministryně financí Alena Schillerová.

"Návrh podpořím. V národním hospodářství krize pořád ještě neodezněla a platy porostou minimálně, pokud vůbec. Platy ústavních činitelů by pak v roce 2022 měly růst o 5,9 %. To podle mě není v pořádku. Andrej Babiš ve svém poslaneckém návrhu navrhuje, aby se nejen zmrazily platy na rok 2022, ale aby se vytvořil i nový propočet na rok 2023," popsala svůj postoj Schillerová v pořadu Snídaně s Novou.

"Pokud by se platy pouze zmrazily a nic jiného se nestalo, tak se v roce 2023 rozmrazí. Platy by se tak načetly o další roky a rostly by až o 10 %. To podle mě není v pořádku. Měla by zde platit společenská solidarita vůči zbytku společnosti. Já tento návrh podpořím a zbytek bude na hlasování vlády," doplnila ministryně.

Ať už vláda v pondělí rozhodne jakkoliv, návrh poputuje do dolní komory Parlamentu. Není zatím jisté, zda se k němu poslanci dostanou do konce volebního období. "Vládě přednesu argumenty, které jsem předeslala nyní a každý kolega se rozhodne sám. Argumenty jsou jasné. Myslím si, že i poslanci si nenechají zvýšit platy o 6 nebo dokonce 10 %. Toto by tu mělo fungovat," popsala šéfka státní kapsy.