Stát chystá pomoc živnostníkům. Půjčí si 10 tisíc, vrátí pětistovku

Vláda urychleně připravuje pomoc pro podnikatele a živnostníky, na které dolehla epidemie koronaviru. Firmy by ztráty mohly "zalepit" bezúročnými půjčkami až do výše 15 milionů korun. Stát by také živnostníkům mohl nahradit ošetřovné, na které aktuálně nemají nárok.

"Pro živnostníky, kteří teď nemají ošetřovné, připravujeme program, který chceme dotáhnout ještě tento týden," řekl v pátek na tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Živnostníci by například nemuseli vracet celou částku, kterou by si vypůjčili. "Dejme tomu, že nějaký živnostník potřebuje třeba deset tisíc na ošetřovné. Peníze by si půjčil od banky, ale vracel by jen 500 korun, těch 9,5 tisíce bychom mu přispěli," popsal Havlíček záměr.

Nejde přitom podle něj jen o ošetřovné, ale i o další typy podpory. "V pondělí budeme na vládě řešit to, že se na OSVČ nevztahuje ošetřovné a jak to udělat, aby ošetřovné měly," slíbil Havlíček.

Zároveň v pátek ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu vyvěsilo podrobnější informace o již zmíněných bezúročných úvěrech pro podnikatele, které jim mají pomoci s provozem v době koronavirové pandemie.

"O podporu může požádat od 1. dubna 2020 jakýkoliv malý a střední podnikatel (včetně živnostníků), který se v důsledku koronavirové infekce či souvisejících opatření dostal do problémů a chybí mu zdroje k uhrazení provozních nákladů," píše resort.

Zároveň ale budou muset dotyční dokázat, že mají problémy právě kvůli koronaviru. "Může se jednat například o doklady potvrzující zrušení zájezdů v případě cestovních kanceláří, potvrzení o zrušení zakázky, dodávky materiálu v případě výrobních společností, nařízení hygienických stanic, obcí či obdobných orgánů o zrušení kulturních, sportovních a jiných akcí," vypočítává ministerstvo.

