Vláda jedná o Dukovanech! Stavbu nového bloku má zaplatit ČEZ

Vláda v úterý jedná o stavbě nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany. Investici, která se odhaduje na 250 miliard korun, by měla zaplatit skupina ČEZ. Stát by měl ale zaručit, že se nebude měnit legislativa a pomůže polo-státní firmě získat úvěry s výhodnými podmínkami.

Stavbu jaderného bloku v Dukovanech má zaplatit dceřinná společnost ČEZu - EDU II. Ve hře je ovšem i dostavba Temelína, v tomto případě by vznikla společnost ETE II. Stát by byl v obou případech garantem. To je návrh, který leží vládě na stole.

"Podpoříme investora, to znamená on může získat výhodné úvěrové podmínky, a zároveň budeme garantovat, že vláda nebo stát nepřijme žádnou legislativu, že by zkrátka se změnila legislativa, která by měla dopad na tuto investici," řekl premiér Andrej Babiš.

Pokud by byl projekt ekonomicky problematický, tak by ho stát mohl kompletně převzít. Návrh naopak nepočítá s poskytnutím státní záruky návratnosti projektu.

"První jednání proběhly minulý týden, ta jednání budou pokračovat a samozřejmě pro nás je důležité jako pro akciovou společnost aby výsledek těch jednání byl výhodný pro všechny naše akcionáře," uvedl mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Vláda v pondělí projedná i zřízení komisí, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha. Komise budou moct například zakázat odběry vody.