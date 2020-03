Vláda plánuje přísnější opatření: Dotknou se chalupářů i pendlerů, potvrdil Babiš. ROZHOVOR

Premiér Andrej Babiš (ANO) prozradil televizi Nova nová opatření, o nichž bude ve čtvrtek jednat vláda.



První se týká chatařů. Lidé z vesnic si prý premiérovi stěžují, že k nim často jezdí na chalupy a chaty lidé z velkých měst a hlavně z Prahy, kde je vysoký počet nakažených koronavirem. Premiér chce tedy navrhnout, že by chataři nesměli po dobu pobytu na venkově chodit mezi místní obyvatele.

Další opatření se zaměřuje na pendlery. Dojíždět do práce v zahraničí by bylo povolené jen zdravotnickému personálu. Nyní mohou lidé s pracovním povolením jezdit do zaměstnání, které je vzdálené do 100 kilometrů od hranic.

Mohla by se také posunout doba vyhrazená na nákupy lidem nad 65 let. "Budeme upravovat čas pro důchodce, jak se ukázalo, to jsme netrefili," řekl Babiš. Nově by vyhrazená doba platila od sedmi ráno. V současnosti je určená desátá až dvanáctá hodina.

Podle návrhu by také mohla důchodce doprovázet jedna osoba. Někteří starší lidé mají totiž potíže si nákupy vyřídit sami. Je také možnost, že by se do obchodu ve vyhrazené době povolil vstup lidem z pečovatelské služby.

Vláda se má také zabývat finálním verdiktem ohledně ošetřovného, na to by měli nárok i OSVČ. Lidem z firem, které se zavřely kvůli rozhodnutí vlády, by náležela náhrada až 80 procent platu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) by v pátek měla předložit vládě rámcový obrys letošního rozpočtu.