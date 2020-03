Vláda nechce zveřejnit, ve kterých obcích jsou nakažení. Podle právníků na to mají starostové právo

Vláda překračuje své pravomoce, když starostům obcí upírá právo na informace o počtu nakažených v jejich obci nebo městě - tvrdí někteří právníci. Podle nich by hygienici měli informovat o infekčním pacientovi nejen jeho rodinu a blízké, ale také okolí. Podle ministerstva zdravotnictví by ale detailnější informace o počtu nakažených vedly ke zhoršení nálady mezi lidmi v obcích.

"Všichni, kdo mají takové nápady, ať zavolají hejtmanovi Netolickému, kdy ten řekl jenom obec a tam vypuklo peklo. A všichni hledali, kdo je ten nakažený," popsal ministr vnitra Jan Hamáček na tiskové konferenci.

Vědět, či nevědět? Tak zní otázka v případě počtu nakažených v jednotlivých městech a obcích. Žádostí starostů o tuto informaci prý hygienické stanice evidují stovky. Když ale Zlínská pobočka data, kolik v které obci je nakažených, zveřejnila, na příkaz ministerstva zdravotnictví musela seznam obratem smazat.

"S ohledem na to, že tento přístup nebyl v rámci krajských hygienických stanic jednotný, vydalo ministerstvo pokyn ke sjednocení postupu KHS v poskytování informací o koronaviru pro veřejnost," sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

"My můžeme udělat nějaká opatření v lokalitě, upozornit lidi na to, že ten problém se tady násobí, že ta opatrnost by měla být o to vyšší," reagoval starosta Hulína Roman Hoza.

Podle některých právníků ale ministerstvo nemá právo informace odpírat. Pokud hygienici zveřejní pouze počet nakažených, nejde o prolomení ochrany osobních údajů, ale o běžnou informaci, o kterou si dle zákona koneckonců může zažádat úplně každý.

"Vláda překračuje svoje pravomoce, protože to právo na informace v tom nouzovém stavu není nijak dotčeno. Zákon o ochraně zdraví nejenom, že to umožňuje, ale v určitém slova smyslu nabádá pracovníky hygieny, je-li někdo nakažen, aby informovali nejen jeho rodinu a blízké, ale i celé jeho okolí, pokud to může mít vliv na ochranu zdraví," vysvětlil právník Oldřich Kužílek.

Pro zveřejnění jsou i některé opoziční strany. Ministři si ale myslí, že by to spustilo hon na čarodějnice. Ministerstvo zdravotnictví prý bude údaje o počtu nakažených zveřejňovat maximálně na úrovni okresů.