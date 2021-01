Vláda projedná další prodloužení nouzového stavu i otevření obchodů

Na dnešním jednání plánuje vláda probrat další prodloužení nouzového stavu. Ten by poté platil až do 21. února. Tématem jednání budou také změny v protiepidemickém systému PES a možné otevření některých obchodů. Jednání vlády začne ve 14 hodin a tisková konference je plánovaná na 16:00. Sledovat ji budete moci ŽIVĚ v tomto článku.

Kromě prodloužení nouzového stavu o 30 dní, tedy až do 21. února, plánuje vláda projednat případné otevření některých dalších obchodů. Mezi nimi by podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) měla být například papírnictví, obchody s dětským oblečením, obuví nebo spodním prádlem.

Otevřít by mohly už v úterý. Uvolnění dalších opatření ale podle premiéra nehrozí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) totiž na nátlak rodičů souhlasil se změnou nezbytných věcí, které se aktuálně mohou prodávat v obchodech. Tématem jednání vlády budou také změny v protiepidemickém systému PES.

O případném přechodu z pátého do čtvrtého stupně bude vláda jednat až ve středu. Řekl to ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Během týdne by se také mohlo rozhodnout o možném návratu některých dalších žáků do škol.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové o případném návratu k prezenční výuce rozhodne epidemiologická situace. O tom, že by se žáci k určité formě běžné výuky mohli vrátit už 25. ledna, hovořil už dříve také ministr Blatný.