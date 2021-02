Vláda projedná volební zákon, řešit by měla i povinné roušky a respirátory

Dodavatel testů, které by měly dostat školy, byl vybrán pod dohledem ministerstva vnitra. Šéf resortu Jan Hamáček (ČSSD) si za ním stojí, spokojený ale není předseda vlády Andrej Babiš (ANO).

Ten se nechal slyšet, že by tendr měl být zrušen, protože Česká republika by měla brát testy přímo od výrobce. Podle Hamáčka ale v takovém případě nestihnou testy dorazit do konce února. A žáci se tak nebudou moci vrátit do lavic od začátku března.

Na vládě se bude řešit i návrh ministerstva zdravotnictví nosit na frekventovaných místech nanoroušku, respirátor minimálně třídy FFP2 nebo dvě chirurgické roušky. Nové opatření by mělo začít platit od pondělní půlnoci, není ale ještě přesně určeno, na jakých místech bude nutné tyto ochranné pomůcky nosit.

Co se týče volebního zákona, tak tam se už v minulosti politické strany dohodly, že budou pracovat s návrhem zákona od lidoveckého poslance Marka Výborného. Ministerstvo vnitra ale zároveň předloží i vládní verzi, a to na popud premiéra.

Vláda zákon řeší proto, že na začátku února Ústavní soud jeho část zrušil. Problém je třeba vyřešit už do říjnových voleb do poslanecké sněmovny.