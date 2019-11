Vláda schválila digitální daň, platit má od příštího roku. Koho se bude týkat?

"Jedná se o vyrovnávací daň, která napravuje současnou nerovnováhu. Internetoví giganti u nás neplatí daně v míře, která by odpovídala ostatním firmám v České republice, což je nefér," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Podle ministryně česká vláda jedná i na úrovni EU a OECD, schůzky ale zatím ke konkrétnímu opatření nevedly. "Protože ale nemůžeme dál vyčkávat a sledovat nerovné soutěžení globálních gigantů s ostatními podnikateli, přicházíme s vlastní úpravou dočasné digitální daně do doby, než se mezinárodní kompromis podaří najít," dodala Schillerová.

Mezi digitální služby, které budou podléhat zdanění, patří provádění cílených reklamních kampaní umisťovaných na digitální rozhraní, využití mnohostranného digitálního rozhraní a poskytnutí dat o uživatelích.

Digitální daň se na činnost internetových společností bude vztahovat za předpokladu, že překročí minimální hranici pro zdanění služeb. V případě cílené reklamní kampaně je hranice stanovena na pět milionů korun, u mnohostranného digitálního rozhraní se bude danit v případě, že k němu bude navázáno více než 200 000 uživatelských účtů. Minimální hranice v případě poskytnutí dat o uživatelích je rovněž 5 milionů korun.

Zákon nemá trvalý charakter a jeho platnost je omezená do roku 2024. Důvodem je, že Česko nadále čeká na trvalé řešení na mezinárodní úrovni a dočasný zákon je pouze reakcí na skutečnost, že k jednání dosud nedošlo.

Digitální daň se bude týkat primárně velkých gigantů a její základ budou tvořit služby, poskytnuté během daného zdaňovacího období, kterým bude kalendářní rok. Daň se bude platit v měsíčních zálohách a bude splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Předpokládaný začátek platnosti "digitální legislativy" je v polovině roku 2020 a měla by do konce roku 2020 přinést státnímu rozpočtu až 2,1 miliard korun. V dalších letech by to mělo být až pět miliard korun.

Návrh je prý v souladu s programovým prohlášením vlády, která přislíbila aktivně řešit záležitost sdílené a digitální ekonomiky.