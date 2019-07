Vladimírovi ukradli auto i s protézou! Pomozte najít moji nohu, prosí

Obrovský případ hyenismu vyšetřují pražští policisté. Mladému invalidovi ukradli v noci na úterý v pražském Braníku před domem auto. Zloděje nezastavilo ani to, že bylo označené, že patří invalidovi. A ani to, že v autě byla protéza. Zoufalý muž doufá, že někdo vrátí alespoň jeho nohu. Nabízí i odměnu. Bez protézy nemůže ani do práce. Přijde zřejmě i o dovolenou, na kterou měl v neděli odjet.