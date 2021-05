Vládu čeká hlasování o nedůvěře. Opozice chce rozhodnout v červnu

Opoziční koalice mají dostatek podpisů k vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Na tiskové konferenci to řekl předseda ODS Petr Fiala. Schůze by se měla konat začátkem června.

Ke svolání je třeba 50 podpisů. Spolu má 40 poslanců, kluby Pirátů a STAN mají dohromady celkem 28 poslanců. K vyvolání nedůvěry je potřeba 101 hlasů. Koalice doufají, že se k nim přidají i poslanci SPD a KSČM.

Piráti a STAN původně chtěli jít cestou předčasných voleb. K tomu ale nesehnali dostatek podpisů.

Opozici vadí řada vládních kauz. Zmínila například zmatky kolem cesty ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy nebo daňová přiznání ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO).

"Hlasování o nedůvěře vlády je i hlasováním o tom, zda má důvěru Andrej Babiš se svým kolosálním střetem zájmů, Jan Hamáček se svou lživou “necestou” do Moskvy, či ministr Arenberger se svými "výpadky paměti." Nelze nechat vládu dál rozkládat stát a nic neudělat," uvedl Petr Fiala.

Premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodnutí opozice nechápe. "O vyvolání hlasování o nedůvěře se mluví stále. Nechápu, proč by mělo být vyvoláno, když máme pět měsíců do voleb, vláda zvládá očkování a pandemii, postupně rozvolňujeme a vrací se to do normálu," řekl Babiš.

Vládě kromě opozice nevěří ani veřejnost. Důvěru má jen u 19 % Čechů: