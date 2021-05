Vložky a tampony zdarma! Schillerová chce ulevit menstruujícím ženám

Česko by mohlo být další zemí, která v rámci boje proti chudobě začne ženám hradit menstruační pomůcky. Vložky a tampony zdarma schválilo jako první na světě loni v listopadu Skotsko. Premiér Andrej Babiš (ANO) tehdy pověřil ministryni financí, aby se tímto problémem zabývala také.

"Skotsko bude jako první země na světě všem ženám hradit menstruační pomůcky. Chtějí zbořit toto stigma a bojovat s chudobou. Novináři se mě ptají, jestli by bylo by něco takového možné i u nás. U příjmově nejslabších určitě. Požádal jsem Alenu Schillerovou, aby našla řešení," uvedl tehdy Babiš.

Anketa Měly by být menstruační potřeby jako vložky či tampony zdarma? Ano, pokud ženy nemají peníze, aby si je koupily 11 4 hlasy Ano, všem ženám bez rozdílu 54 20 hlasů Ne, je to nesmysl 35 13 hlasů Hlasovalo 37 lidí.

A ministryně financí podle všeho řešení našla. Ve Snídani s Novou prohlásila, že v Česku žije 70 tisíc žen, které nemají peníze ani na tak základní věci, jako jsou vložky či tampony. "Jsou mladé dívky, které nejdou ani do školy, protože nemají na menstruační potřeby. To je to v naší rozvinuté společnosti nemyslitelné a měli bychom to vyřešit,“ prohlásila ministryně.

Schillerová chce v pondělí navrhnout vládě, aby státní hmotné rezervy nakoupily do roku 2023 zhruba 10 milionů menstruačních potřeb. "Státní rezervy budou muset každý rok zhruba dva miliony obměňovat. Byly by bezplatně převedeny do potravinových bank a tam sloužily pro ženy, které mají problémy s menstruační chudobou,“ vysvětlila Schillerová.

Skotsko bylo první zemí, která schválila právo na bezplatný přístup k vložkám, tamponům a dalším hygienickým potřebám při menstruaci. Dostupné mají být ve školách, na univerzitách nebo třeba na úřadech.