Bartoš tepe vládu za chaos kolem roušek, Vojtěch nařízení hájí

Bartoš se ve středu pustil do vlády. Šéfovi Pirátů se nelíbí, jakým způsobem informuje o plošných opatřeních, která se týkají roušek a začnou platit v září. Nechápe, k čemu má Česko tzv. koronasemafor rizika přenosu nákazy.

"Najednou pan ministr zahlásí, že vznikne povinnost nosit roušky a bude do března. Připadá mi, že se opakuje scénář z března, kdy lidé pátrají na internetu, jestli na svatbě musejí mít roušky," řekl TV Nova Bartoš.

Ministr zdravotnictví s Bartošem nesouhlasí. Obnovení povinnosti nosit roušky je prý výsledkem usilovných debat s epidemiology. "Je jednoznačné, že od 1. září tady minimálně dva miliony dětí a studentů začnou chodit do škol, rodiče zase do práce. Budou se koncentrovat ve vnitřních prostorách a roušky jsou jediným preventivním opatřením, které máme," obhajoval Vojtěch blížící se nařízení.

"Ten semafor má celou řadu dalších opatření, která jsou velmi restriktivní, například zavírání barů a podobně. Není o rouškách, ale o tom, že pokud situace se zhorší, budeme dělat razantnější opatření. Ale roušky jako takové bereme jako čistě preventivní opatření ve chvíli, kdy máme přibližně 250 nových případů denně," vysvětlil.

Bartoš považuje postup vlády za špatný a domnívá se, že se opakují chyby ze začátku epidemie. "V pondělí pan ministr řekl, že restaurací se to týkat nebude. Ve středu řekl, že restaurace prý ano, ale naštěstí si to na jídlo lidé mohou sundat. Když ještě pan ministr řekne, že za nedodržování může být pokuta k milionům, přijde mi to jako nezodpovědné. Bojím se, že se vláda z první vlny nepoučila," kroutil hlavou předseda Pirátů.

Vojtěch ale zopakoval, že vláda opatření jasně zdůvodnila. Roušky jsou podle něj spolu s dezinfekcí jedinou možnou prevencí. "Když se podíváme do Evropy, Česko je v tomto ohledu spíše anomální. Nastane čas respiračních chorob a vůbec nevíme, co se tady bude dít z hlediska koronaviru," uzavřel šéf resortu zdravotnictví.

Vyvstávají také pochybnosti, zda vůbec vláda může vyhlašovat plošná opatření v době, kdy neplatí nouzový stav. Podrobnosti TV Nova řekl právník Pavel Kraus: