Volby by vyhrála koalice Pirátů a STAN. Hnutí ANO dál padá

Pokud by se volby do Sněmovny konaly nyní, vyhrálo by je koaliční uskupení Pirátů a STAN. Vyplývá to z průzkumu volebních preferencí společnosti SANEP. Už druhý měsíc v řadě v něm po několika letech patří prvenství jiné straně než dosud vládnoucímu hnutí ANO. To se drží na druhém místě.