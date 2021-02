Volby by vyhrálo hnutí ANO, dotahují se na něj ale opoziční koalice

Pokud by se v lednu konaly volby do Poslanecké Sněmovny, vyhrálo by je podle modelu agentury Ipsos hnutí ANO. Na vládní stranu se ale dotahuje koalice Pirátů a STAN a koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Do Sněmovny by prošla také SPD, komunisté a sociální demokraté.