Volby by vyhrálo ANO. Do Sněmovny by prošlo pouze pět stran

Centrum pro výzkum veřejného mínění ve svém zářijovém volebním modelu uvádí, že by do Sněmovny prošlo pouze pět stran. Ve volebních preferencích opět vede hnutí ANO následované s velkým odstupem Piráty.

Pokud by se v září 2020 konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zúčastnilo by se jich 60 procent občanů Česka. Volební model se týká voleb do Poslanecké sněmovny a není možné jej vztahovat k nadcházejícím krajským volbám.

Podle agentury CVVM by ve volbách získalo ANO 31,5 procent hlasů, což je více než v červenci, kdy uváděla 29 procent. Druhou nejsilnější stranou jsou Piráti, kteří by získali 16 procent hlasů. Na třetím místě se umístila ODS se 12,5 procenty.

Naopak přes pětiprocentní hranici by se do Sněmovny nedostaly čtyři strany, a to SPD, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Každopádně agentura dodává, že spolehlivost výsledků u některých stran není jistá.

"U uskupení SPD, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL není možné vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi více stranami říci, zda by se do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dostaly či nedostaly,“ píše v tiskové zprávě CVVM.

