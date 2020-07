Vrátí se roušky? Epidemiolog řekl, od kdy by mohly být zase povinné

"Já si myslím, že někdy od října bychom se k tomu měli vrátit," řekl k povinnosti nosit roušky v pořadu 20 minut Radiožurnálu epidemiolog a šéf pracovní skupiny pro rozvolňování preventivních opatření Rastislav Maďar.

Vysvětlil, že u žádného ze symptomů nebude zřejmé, že nejde o nákazu koronavirem a proto je potřeba, aby ostatních respiračních onemocnění bylo co nejméně a nebyl zahlcen systém testování na Covid-19 lidmi, kteří mají jiná respirační onemocnění. Díky opatřením zavedeným v boji s koronavirem se totiž v zimě a na jaře podařilo znatelně počet sezónních onemocnění snížit.

"Doufám, že to přinese takový pokles běžných respiračních nákaz, že potom se to podaří lépe ukorigovat, abychom ohlídali vstup koronaviru do rizikových částí populace. Ale důležité je hlavně to, aby lidé s příznaky, ať už jakýmikoliv, to nemusí být koronavirus, nechodili mezi lidi," zdůraznil epidemiolog.

Maďar také připomněl, že představa, že by Češi měli opět začít nosit roušky, je jeho osobní názor, ke kterému se zatím nevyjádřila pracovní skupina ministerstva zdravotnictví. Ta v pondělí začala řešit, co Česko na podzim čeká.

"Zatím jsme to ještě neprobírali, ale plánuji mu k tomu napsat své názory, abychom si k tomu sedli a prokonzultovali to," odpověděl Maďar na otázku, jestli už téma opětovného zavedení povinnosti nosit roušky řešil s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem.

Roušek se na většině území Češi zbavili 1. července. Povinné zůstaly jen například v pražském metru či na Karvinsku, kde je epidemiologická situace nejhorší. Kvůli lokálním ohniskům ovšem povinnost nosit roušky opět zavedli na Kutnohorsku a na Jihlavsku.

Podle Maďara je situace na Karvinsku stabilní – nedochází ke komunitnímu přenosu, nově nakažení mají vazby na ty, kteří se nakazili v dolech, a nemocní mají jen mírné příznaky, vyhledávání jejich kontaktů funguje dobře a virus se dál po Česku nešíří.