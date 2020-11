Vrátit se z nákupu můžete i po deváté, řekl Blatný. Nařízení ale tvrdí opak

Rozpor mezi otevírací dobou obchodů do 21 hodin a zákazem nočního vycházení nadále trvá. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tvrdí, že návraty zákazníků z nákupu domů budou "respektovány". Taková výjimka z omezení pohybu ale vůbec neexistuje.

V protiepidemických nařízeních je opět zmatek. Vláda sice prodloužila otevírací dobu ochodů s potravinami do 21 hodin, od stejného času ale začíná platit zákaz vycházení.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného to nevadí. "Otevírací doby obchodů jsme sjednotili s dobou zákazu vycházení. Sice od 21 hodin začíná ten vlastní zákaz vycházení, ale je respektováno, že když se člověk, ať už se jedná o nakupujícího, nebo zaměstnance, tak to může udělat," prohlásil.

"Určitě to není tak, že by hlídky policie číhaly ve 21 hodin u nákupních center a nějakým způsobem penalizovaly ty, kteří v nich ve 21:01 vychází," dodal Blatný.

Nejnovější vládní usnesení z pondělí 16. listopadu ale návraty z obchodů domů mezi 21:00 a 5:59 ani slovem nezmiňuje. Policie tak klidně může vyhodnotit, že lidé s nákupními taškami, kteří budou po deváté večer venku, porušují opatření proti šíření nákazy. A za to samozřejmě hrozí pokuta.

Navzdory tomu řekl Blatný televizi Prima, že "v opatření je uvedeno, že i v době zákazu vycházení je možná cesta do obchodu a zpět domů". Taková výjimka se však týká pouze omezení pohybu během 6:00 a 20:59.

V noci vládní usnesení stanovuje výjimek pouze šest. Je možné jet do zaměstnání nebo se z něj vrátit domů, vykonávat povolání, zajišťovat bezpečnost a další nezbytné aktivity ke správnému fungování státu nebo venčení psů do 500 metrů od bydliště. Výjimku mají i neodkladné cesty k ochraně života, zdraví nebo majetku a účast na povolených hromadných akcích, zejména významných sportovních utkáních.

Návrat domů z nákupu mezi nimi není. Dokud ho vláda k výjimkám nepřidá, bude cesta z obchodu po deváté večer porušením protiepidemických nařízení.

Podobně jako Blatný v tom ale nevidí problém ani ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). "Stejně jako u všech opatření je potřeba k tomu přistupovat s jistým nadhledem a selským rozumem. Pokud si někdo za pět minut devět skočí do večerky, tak je normální mu to umožnit. Policie má dost zkušeností na to, aby tu situaci vyhodnotila. Rozhodně tady nechystáme žádné akce, abychom ty lidi nějakým způsobem perzekuovali," prohlásil ve středu.