Vraťte děti do malotřídek, volá ředitel. Omezení je přínosem, zní kritika

Ředitel malotřídky z Bruntálska veřejně vyzval ke spolupráci ředitelů na úplném návratu dětí do tohoto typu škol. Nyní mohou do škol jen děti z prvních a druhých tříd.

Malotřídka v Branticích na Bruntálsku má 39 žáků. Kvůli proticovidovým opatřením zůstává 12 dětí doma. Ředitel Adam Šimůnek volá po tom, aby se do takových škol vrátili všichni školáci.



"Z manuálu ministerstva školství vyplývá, že pokud jsme schopni zajistit homogenní skupiny žáků, je nám umožněno provozovat školní družinu a školní kluby. Jsem toho názoru, že jsme v podmínkách malotřídní školy schopni zajistit homogenitu skupin u všech žáků, jak u dopoledního vzdělávání, tak u odpolední školní družiny," uvedl Šimůnek.



Šimůnek vydal výzvu, jejíž kompletní znění najdete na konci článku, pro všechny ředitele a ředitelky malotřídek. Ty tvoři v České republice asi třetinu všech základních škol. "Je na čase vymanit se z pravidel pro úplné školy, protože tato pravidla jsou pro nás nelogická, stačí jen zmínit počty žáků ve třídě," navrhl.

Anketa Měly by se do malotřídek vrátit všechny děti i při omezeních? Ano, je to skvělý nápad 71 158 hlasů Ne, je to zbytečné riziko 29 63 hlasů Hlasovalo 221 lidí.



"My máme v průměru ve třídě 13 žáků a úplné školy mají 17 a více. V případě úplných škol tak při dodržení současného nařízení ministerstva školství může celková docházka dosáhnout běžně až přes 100 žáků (úplná škola 1. a 2. ročník se třemi paralelními třídami), ale do malotřídní školy reálně chodí třeba jen desítky žáků (v našem případě je to 27 žáků). Přitom kapacity máme zcela dostatečné a provozní podmínky vyhovující," dodal.



Podle Šimůnka se na návrh tváří ministerstvo školství kladně, vše prý brzdí ministerstvo zdravotnictví. Redakce TN.cz oslovila obě ministerstva. Ministerstvo školství v reakci jen odkázalo na ministerstvo zdravotnictví, které určuje, zda se děti do škol vrátí, nebo ne. Vyjádření ministerstva zdravotnictví zatím nedorazilo.

Nyní mohou chodit do škol jen prváci a druháci, a to nejméně do 22. ledna.



Výzva se objevila také na sociálních sítích. A ozvali se jak kritici, tak příznivci. "Myslím, že v současné době, kdy je situace taková, jaká je, tak je každé omezení shromažďování osob přínosem. I v malotřídkách," píše Adam Holík.



"Držím Vám palce, taky jsem ředitelovala malotřídce. Je to v mnoha ohledech jiné a Vaše úsilí úplně chápu a podporuji," reagovala na výzvu Jana Pavlíčková.

Zde si můžete přečíst celé znění výzvy malotřídním školám, informace najdete i na webu na podporu iniciativy: Výzva malotřídním školám [pdf]

Situace kolem epidemie ukázala na rozdíly mezi českými školami. Podívejte se na reportáž TV Nova: