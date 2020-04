Vydejte nám Koněva, žádá Rusko. Začalo stíhat české politiky

"Žádám vás, aby byl památník co nejdříve převezen do Ruské federace. Očekávám informace o místě a času předání. Pokud z toho vzejdou nějaké finanční náklady, jsme připraveni je plně uhradit," stojí v dopise, jehož část zveřejnila ruská agentura RIA Novosti.

Ruský požadavek ale zřejmě ministerstvo obrany nebude schopné splnit. Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek potvrdil pro Český rozhlas, že české ministerstvo skutečně ruský dopis dostalo a odpoví na něj.

"Pokud nás ruská strana žádá, abychom jim předali sochu Koněva, tak my jako ministerstvo obrany to udělat nemůžeme. Socha není naše, je Prahy 6," uvedl Pejšek.

Zástupce Prahy 6, kteří měli na odstranění památníku podíl, chce pak ruský ministr obrany stíhat. Ve středu apeloval na šéfa tamní kriminální ústředny, aby zahájil stíhání lidí zodpovědných za odstranění památníku.

Že stíhání připravuje, totiž v pátek potvrdila agentuře Interfax mluvčí kriminální ústředny Světlana Petrenková. "Podle vyšetřování cynické kroky místních úřadů v Praze výrazně porušily závazek vyplývaící z bilaterální smlouvou mezi Českou republikou a Ruskou federací a znevážily vzpomínku na utrpení sovětských občanů v boji s nacismem," uvedla Petrenková.

Podle českého ministerstva zahraničí odstranění sochy porušení smlouvy neznamená. Pokud bude Koněv přesunut na důstojné místo, což by podle plánů Prahy 6 mělo být muzeum 20. století, nevidí v tom ministerstvo problém. Nevztahuje se na ni ani dodatek týkající se péče o válečné hroby, protože Koněv ve válce nezahynul.

Starosta Prahy 6 vyzval dopisem ministerstvo zahraničí, aby se proti ruskému vměšování do záležitostí městské části ohradilo. Kvůli odstranění sochy se česká ambasáda v Moskvě stala terčem útoku ruských nacionalistů. Ti na plot vyvěsili transparent Stop nacismu a na pozemek velvyslanectví hodili dýmovnici.

Stíhání pražských radních v Rusku se nelíbí ani dalším českým politikům. "Postup Ruska je naprosto skandální. Vyšetřovat politiky z důvodu, že se rozhodli odstranit pomník maršála Koněva je nepřijatelné. Rusko opět zapomíná, že Česká republika je nezávislou zemí, ve které neplatí ruská trestní jurisdikce. Odstranění pomníku Koněva bylo rozhodnutím demokraticky zvolených politiků na Praze 6. Plně za jejich rozhodnutím stojím! Z pohledu Ruské federace tedy schvaluji tuto „trestnou činnost“," napsal europoslanec Jiří Pospíšil.

V úterý ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který trestá poškozování ruských památníků, a to i představiteli cizí státní moci. Viníkům by hrozilo až pětileté vězení. Zákon byl ovšem přijat až poté, co byla socha odstraněna.



Více o odstranění sochy v reportáži: