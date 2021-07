Nová pravidla cest do Anglie. Jak je to v destinacích mimo EU? PŘEHLED

Britská vláda rozhodla o rozvolnění cestovních restrikcí pro plně očkované turisty z EU. Ti se tak nově po příjezdu do Británie vyhnou karanténě. Ukončené očkování usnadňuje cestování i do dalších oblíbených destinací Čechů mimo Evropskou unii. V Tunisku se například vyhnete povinné karanténě, v Egyptě nemusíte ani na test. Podívejte se, jak je to s pravidly cestování v dalších vybraných zemích.