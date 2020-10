Vyjednávání v Libereckém kraji pokračuje, hejtman chce koalici do půlky října

V budově krajského úřadu v Liberci začala první povolební vyjednávání už kolem desáté. "Asi touha Starostů je poskládat koalici Starostové, Piráti a ODS. Já myslím, že na spolehlivé vládnutí jim stačí klidně dvojkoalice, kterou jsme nabídli," zhodnotil předseda regionálního Dan Ramzer (ODS).

Liberecký hejtman chce vytvořit širší koalici - podle jeho slov do náročné doby, která kraj čeká. Nejreálnější je koalice s ODS a Piráty. "Jednáme o možnostech koaliční spolupráce a možném nastavení té spolupráce, takže my to vidíme dobře, že by ta spolupráce možná byla. My o ní stojíme," sdělil Zbyněk Miklík (Piráti).

Piráti odmítli už před volbami pakt s hnutím ANO nebo SPD. Podle libereckého hejtmana se dá spolupráce s hnutím ANO očekávat, ne ale v koalici.

"Zatím není nic rozehráno a nechme tomu zatím volný průběh a uvidíme, jak se to vyvine v následujících dnech," uvedla náměstkyně hejtmana Jitka Volfová (ANO).

"Jsme připraveni nabídnout i těm stranám, které se do koalice nevejdou, nějaké formy spolupráce. Já navíc uvažuji, že jsou subjekty, které nedostali 5 procent, ale ve volbách měly silná témata jako ochrana životního prostředí, tak s nimi chci také mluvit, jakým způsobem by se mohly třeba podílet na práci ve výborech," reagoval hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Věří, že koalici sestaví do poloviny října.