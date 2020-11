Výsledek předchozích voleb v USA ovlivnilo i video. Autor je z Česka

"Já jsem tu stál. Všude kolem stáli policajti. A teď nastupuje, tady si všimli, že odpadla. Tak ten securiťák ji vlastně vzal a už ji táhli do toho auta," popsal část videa Zdeněk Gažda.

Video viděly i další desítky milionů lidí po celém světě. Hillary Clintonová v roce 2016 kandidovala na prezidentku USA a během pietních akcí k 11. září omdlela. Záběr je jen jeden.

"Člověk měl trochu strach to zveřejnit, protože v té době to byla ještě mocná žena. To bylo dva měsíce před volbami a někteří lidé říkali, že to 19sekundové video změnilo historii Ameriky," doplnil Gažda.

Těžko bychom našli americkou televizi, která video pana Gaždy neodvysílala. Zdraví a fyzická odolnost kandidátů je před volbami vždy jedním ze stěžejních témat.

"Lidi, kteří ještě nevěděli, komu dát hlas, tak vlastně díky tomu videu dali potom hlas Trumpovi," zhodnotil Gažda.

Autor videa se netají tím, že je zastáncem prezidenta Trumpa a je rád, že mohl před čtyřmi lety pomoci k jeho vítězství. Na Joa Bidena letos zatím žádný kompromitující materiál nemá. I když se mu prý republikánští voliči často ozývají s prosbou, aby se o něco podobného znovu pokusil.