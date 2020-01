Vystoupení Británie z EU se dotkne i Čechů. Tyto změny brexit přinese!

Odchod Velké Británie bude znamenat i řadu změn pro ostatní členy Unie. Už teď je jasné, že Češi, kteří tam žijí a budou chtít zůstat, musejí požádat o status usedlíka - aby se zachovala jejich práva. Změny se ale dotknou i těch, kteří se do Velké Británie po brexitu chystají třeba na dovolenou.

Přestože brexit nastane už v potáek o půlnoci, změny Češi pocítí pravděpodobně až po přechodném období. To skončí letos 31. prosince. Do té doby by mezi Británií a unijní sedmadvacítkou měla platit dohoda, která zaručuje, že vše bude fungovat jako dosud. Po uplynutí přechodného období Čechy čekají změny především ve třech oblastech.

Telefonování, data a roaming

Během letošního roku bychom měli i ve Velké Británii telefonovat a používat mobilní data za stejné ceny jako u nás. Od roku 2021 tam však výhoda volání po Evropě za domácí ceny zřejmě skončí. Vrátit by se tak mohly zpoplatněné sms zprávy, volání řádově za desítky korun za minutu či drahá mobilní data.

Cestování

V tomto případě se změna očekává zřejmě už letos v rámci přechodného období. Brzy už tedy možná jen občanský průkaz stačit nebude. Ministerstvo zahraničí už teď doporučuje, aby si Češi na cestu do Británie vzali také platný pas.

Zboží

Například nákupy oblečení z Velké Británie už nebudou tak výhodné. Od příštího roku totiž mohou podražit o 12procentní clo, daň a očekávají se i vyšší ceny za poštovné. Po 1. lednu 2021 se změní i podmínky na záruky a reklamaci zboží.

Podrobnosti z Velké Británie přinesl také Štěpán Felenda:

K Brexitu se vyjádřil i velvyslanec Velké Británie v ČR: