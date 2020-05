Meteorologové zpřísnili výstrahu! Bouřky, lijáky a kroupy udeří na jihu

Výstraha před silnými bouřkami je platná od 14:00 v Jihočeském kraji, částech Plzeňského kraje (Horažďovice, Sušice), Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Bouřky by měly řádit až do 22:00, pak by se měla začít situace uklidňovat.

"Před frontou a na frontě se očekává ojedinělý výskyt silných bouřek s nárazy větru až 90 km/h, přívalovými srážkami s krátkodobými úhrny kolem 30 mm a kroupami," varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Podle tiskové mluvčí HZS Jihočeského kraje Venduly Matějů zaznamenali jihočeští profesionální a dobrovolní hasiči hasiči během zhruba tří hodin, kdy kraj zasáhly bouřky, více než 40 výjezdů.

"Nejvíce výjezdů měli hasiči na Českobudějovicku, vítr a déšť se pak přesunuly převážně na Jindřichohradecko a Táborsko. V dalších jihočeských okresech hasiči nevyjížděli buď vůbec a nebo jen k jednotlivým několika událostem, uvedla na webu Požáry.cz mluvčí. Většinou se jednalo o úklid popadaných stromů. Bouřky naštěstí v kraji nenapáchaly žádné větší škody.

Zároveň meteorologové aktualizovali výstrahu před silným větrem. Nejsilnější vítr by se měl objevit v částech Středočeského kraje (Benešov, Čáslav, Dobříš, Kutná Hora, Příbram, Sedlčany, Vlašim, Votice), v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Jihomoravském kraji. Výstraha je platná od 16:00 a končí až o půlnoci.

Meteorologové varují před možným poškozením stromů a lesních porostů. "Doporučuje se zajistit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a řízení vozidel," uvádí ČHMÚ.

ČHMÚ také zveřejnil měsíční výhled, podle něj nás nyní čeká chladnější týden, kdy se budou nejnižší teploty pohybovat od 10 do 4 °C. Maximální teploty by pak neměly přesáhnout 20 °C. V druhém týdnu v období od 25. května do 21. června by se mělo oteplit. Až do konce druhé červnové dekády se očekává, že se týdenní teploty budou udržovat na spodní hranici dlouhodobého normálu, přičemž bude docházet ke střídání teplejších a chladnějších období. Celkově by mělo být období teplotně v normálu nebo lehce pod normálem. I srážkově by mělo být období spíše průměrné. I v rámci srážek se budou střídat sušší a vlhčí období.