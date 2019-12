Manželé přišli pro čtvrt miliardy právě včas. Stát by jim vzal 38 milionů

Mladý manželský pár ze středních Čech, který ve Sportce před měsícem vyhrál 250 milionů korun, si svou výhru vyzvedl právě včas. Pokud by totiž přišli o dva týdny později, stát by jim na dani z výhry sebral 38 milionů korun. Muž podal výherní tiket ve stánku s tabákem, přičemž čísla nechal vytipovat náhodným výběrem. O své výhře se dozvěděl druhý den po práci a cestou do budovy Sazky navíc zjistil, že má v ruce ještě jeden výherní tiket.