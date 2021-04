Vztahy Česka s Ruskem se otřásají. Rosatom se k Dukovanům nedostane

Mimořádná tisková konference premiéra a prvního místopředsedy vlády. O čem budou hovořit, napovídala jen přítomnost ruského velvyslance v Černínském paláci.

"Na základě jednoznačných důkazů vyšetřování bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření zapojení důstojníků GRU jednotky 29155 do výbuchů muničních skladů areálů Vrbětice v roce 2014," oznámil v sobotu večer premiér Andrej Babiš (ANO).

Při explozích munice ve skladu ve Vrběticích v roce 2014 zemřeli dva lidé. Evakuováno muselo být několik obcí. Oznámení čelných představitelů vlády vyvolává okamžité reakce, opozice mluví o teroristickém útoku.

Opozice mluví o terorismu

"To, co jsme se včera dozvěděli, jsou šokující informace. My jsme se dneska probudili do nové bezpečnostní situace. To, co se stalo ve Vrběticích, to musíme nazvat pravými slovy a tady se jedná o státní terorismus," prohlásil Petr Fiala, předseda ODS.

"Chtěl bych poděkovat kolegům z NCOZ za skvělou spolupráci a ocenit razantní reakci premiéra a ministra zahraničních věcí. Takhle se chová sebevědomá a hrdá země," vzkázal šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michael Koudelka.

Do 48 hodin musí Česko opustit 18 ruských agentů s diplomatickým krytím. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že za vyhoštěním diplomatů vidí americký vliv a označuje to za provokaci - stejně jako otravu dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije novičokem v roce 2018 v anglickém Salisbury. Tento případ a výbuchy ve Vrběticích mají i stejné podezřelé.

"Jsme v podobné situaci jako například Velká Británie v roce 2018 v případě pokusu o otravu v Salisbury," řekl v sobotu vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Prakticky ve stejnou chvíli policie zveřejnila, že pátrá po dvou ruských agentech, kteří se měli v Praze a Moravskoslezském a Zlínském kraji pohybovat několik dní před prvním výbuchem. Média spekulují o dvou možných motivech pro instalaci časovaných bomb ve skladech.

Rosatom může na Dukovany zapomenout

Ve Vrběticích měl mít zbraně jeden z bulharských obchodníků, který je dodával na Ukrajinu, která byla právě ve válce s Ruskem. Podle Hamáčka měla munice explodovat až v Bulharsku. V druhé verzi se spekuluje o sabotáži, která měla zabránit, aby z Vrbětic munice putovala do válkou zmítané Sýrie.

"Spolu s panem premiérem průběžně informujeme naše spojence a partnery v EU i NATO a žádáme je o podporu," dodal Hamáček.

Česko-ruské vztahy se otřásají. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) už oznámil, že si po tomto zjištění nedovede představit, že by ruský Rosatom měl být přizván do tendru na dostavbu Dukovan.

"Já očekávám zásadní přehodnocení celkového nastavení rámce česko-ruských vztahů včetně přehodnocení smluvní základny, včetně přehodnocení některých projektů," uvedl Havlíček.

Premiér Babiš chce zprávu BIS projednat na zítřejším jednání vlády a poté odtajnit.

