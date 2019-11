Luxusní veřejné WC za 3,5 milionu: V Praze za to koupíte garsonku

Do konce roku máte možnost odskočit si zadarmo na toaletu za 3 miliony 678 tisíc korun. Radnice Prahy 6 totiž takovou částku utratila za smíšený záchod o velikosti 3 x 4 metry. K tomu slibuje jeho každodenní údržbu. Plechová bouda stojí na hřišti u Anastázovy ulice a místnost využijí i vozíčkáři nebo maminky k přebalení dětí. Po novém roce už návštěva VIP toalety vyjde na 10 korun.

Nový nerezový trůn nahradil chytrou toaletu, která stála necelých 200 tisíc. Ta se otevírala pomocí SMS a návštěvník si mohl uvnitř dobít i telefon. Chytrý záchod Praha 6 ale nechala přesunout z hřiště u Anastázovy ulice na Ladronku. A tak se teď na hřišti ocitla tato předražená plechová příšera.

Veřejnost jen kroutí hlavou. "Panelakový byt 3+1 na sídlišti vyjde cca na 3,2 milionu. Domek bez pozemku 4+1 (2 wc a 2 koupelny) už lze pořídit za 2 miliony. No a jedna WC budka (kadibudka) stojí 3,5 milionu," diví se obyvatelka Prahy 6.

I na sociálních sítích se proti stavbě a hlavně její ceně bouří. Lidé na stránkách vypočítávají, za kolik by se dala toaleta reálně pořídit. "Hodnota materiálu odhad 20 tis. Vybavení WC mísa, pisoár 25 tisíc (pokud nejsou ze zlata). To se to utrácí z peněz daňových poplatníků!!! Havlovy lavičky 350 tisíc, lavice ze sudu 850 tisíc. Super," rozčiluje se Petr.

Podle mluvčího Prahy 6 Ondřeje Šrámka jde ale o speciální nerezový modul DAKO. "Tento modul je odolný, má dlouhou životnost a jeho údržba je snadná,“ popsal mluvčí. Samotný modul nového záchodu stál prý 1,8 milionu korun. Potřeba byly i terénní úpravy, stavba základové desky nebo napojení na elektriku. Vodovodní a kanalizační přípojka v parku stála téměř 1,5 milionu korun, avšak budka stojí kousek od bytových domů. Nad vysokou částkou kroutí hlavou také opoziční zastupitelé.